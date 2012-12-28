Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

Согласно отчету UBS, с 2020 года реальное среднее благосостояние на гражданина в России выросло на 37% — это второй результат в мире после Южной Кореи. При этом по неравенству в распределении богатства страна заняла второе место.