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В России
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сегодня, 11:08
Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире
Согласно отчету UBS, с 2020 года реальное среднее благосостояние на гражданина в России выросло на 37% — это второй результат в мире после Южной Кореи. При этом по неравенству в распределении богатства страна заняла второе место.
Под благосостоянием в нем понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.
В 2020-2025 годы отечественный прирост составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия.
Антирейтинг возглавила Британия: уровень благосостояния жителей этой страны снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%).
При этом, согласно отчету, по индексу Джини — показателю неравенства в распределении богатства — Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. ОАЭ с тем же значением занимают первую строчку. На третьем месте Южная Африка (0,81), четвертом — Бразилия (0,81), пятом — Саудовская Аравия — 0,78, — передает РБК.
Единственной страной, где ситуация за последние пять лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия.
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