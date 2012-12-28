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В России
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47 минут назад
РФ с 1 июля закрыла ряд погранпереходов с Финляндией и странами Прибалтики
Правительство России с 1 июля временно закрыло ряд железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Латвией и Эстонией.
«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении.
Согласно распоряжению, временно приостановлено движение через границу на пунктах российско-финляндского участка — «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск». На российско-эстонском участке ограничения коснутся пункта «Печоры-Псковские», на российско-латвийском — «Пыталово», — пишут «Известия».
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