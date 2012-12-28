В ЕС обсуждается полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, заявил «Известиям» европейский источник.





«Данные предложения обсуждаются в координации со странами – членами Евросоюза», — отметил собеседник «Известий».Ранее с инициативой запретить въезд туристам из РФ выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер рассказал «Известиям», что целью обсуждаемых визовых ограничений выступает дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.«Очевидно, что жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России. Возможно, с предстоящими выборами (в Госдуму РФ. — Ред.) мы увидим еще больше подобных попыток, направленных на сеяние раздора и недовольства в российском обществе», — подчеркнул политик.По его словам, такие меры в первую очередь нанесут ущерб западноевропейской экономике, скорее всего, не достигнув своей цели.Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Самаре и Уфе.