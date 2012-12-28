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В России
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23 минуты назад
Почти половина долгов приходится на россиян с тремя кредитами
Хотя доля этой категории заемщиков в последние годы постепенно сокращается, она по-прежнему остается очень высокой. По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, средний объем задолженности клиентов с тремя и более кредитами достигает 1,6 млн рублей. Это примерно втрое больше, чем у заемщиков, обслуживающих только одну ссуду.
В Банке России подчеркнули, что основные риски для финансовой системы связаны не с количеством кредитов как таковых, а с высокой долговой нагрузкой. Речь идет о заемщиках, которые направляют на обслуживание обязательств более половины своих доходов. При этом далеко не всех россиян с тремя и более кредитами можно отнести к такой категории.
Основной объем задолженности у многокредитных заемщиков сформировался в 2023–2024 годах, когда ограничения ЦБ на выдачу ссуд гражданам с высокой долговой нагрузкой только начинали действовать, отметил руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.
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