«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
В России
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сегодня, 16:03
В Москве резко выросла цена на установку газобаллонного оборудования
Некоторые специалисты отказываются от переделки новых моделей машин из-за дорогого оснащения и неясного результата.
При этом стоимость работ увеличилась многократно — в пять-десять раз. Если совсем недавно услуга стоила около 20 тысяч рублей, то сейчас переоснащение машины оценивается в сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Итоговая цена напрямую зависит от марки транспортного средства.
Существенно подорожали и сами комплектующие: цена базовых выросла с прошлогодних 15–25 тысяч до 40–70 тысяч рублей. Для автомобилей с современными силовыми агрегатами стоимость комплекта достигает 120–200 тысяч рублей. Отдельные модели машин специалисты и вовсе отказываются принимать в работу из-за необходимости использования дорогостоящего специализированного оснащения, но положительный результат переделки при этом остается под вопросом.
Если раньше основными заказчиками установки ГБО были таксомоторные парки и коммерческие перевозчики, то сейчас в сервисы потянулись рядовые владельцы легковых автомобилей.
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