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В России
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сегодня, 15:00
Россия обсуждает с другими странами способы импорта нефтепродуктов
Совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме.
По его словам, Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов, — передает РИА Новости.
«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — рассказал Песков.
Кроме того, Песков отметил, что вопросы по ситуации в топливной сфере России следует адресовать аппарату вице-премьера Александра Новака.
Накануне Новак рассказал, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива, в результате чего внутренний рынок насыщается нефтепродуктами. Тогда же он заявил, что российским регионам необходимо эффективно использовать топливный ресурс, а также взвешенно распределять его для нужд, — пишут «Известия».
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