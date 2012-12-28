В РФ могут ограничить скорость движения в зависимости от объектов на обочине

Минтранс России подготовил новые методические рекомендации по ограничению скорости потока автотранспорта на скоростных магистралях страны: вместо усредненных лимитов движения для всех шоссе чиновники предлагают внедрить точечный подход. Каждый участок дороги с учетом пробок, ям и близости школ может получить свой собственный лимит.