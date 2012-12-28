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В России
33
сегодня, 14:04

В РФ могут ограничить скорость движения в зависимости от объектов на обочине

Минтранс России подготовил новые методические рекомендации по ограничению скорости потока автотранспорта на скоростных магистралях страны: вместо усредненных лимитов движения для всех шоссе чиновники предлагают внедрить точечный подход. Каждый участок дороги с учетом пробок, ям и близости школ может получить свой собственный лимит.

Новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах разрабатывают в России. Как следует из утвержденного правительством плана по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, их примут в 2027 году.

«В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — рассказали ТАСС в Минтрансе, комментируя соответствующий пункт правительственного плана.

Кроме того, рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения, добавили в ведомстве. Рекомендации являются добровольными к применению, при этом по итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов, — подчеркнули в ведомстве.

Установление оптимального скоростного режима на дорогах в России регламентировано ГОСТами, стандартами и правилами дорожного движения. В настоящее время, согласно ПДД, если нет дополнительных знаков, действуют следующие лимиты: в жилых зонах и дворах до 20 км/ч, в населенных пунктах до 60 км/ч, вне населенных пунктов до 90 км/ч, на автомагистралях до 110 км/ч. Также «Автодор», региональные министерства транспорта и органы исполнительной власти имеют право корректировать скоростной лимит с учетом категории дороги (автомагистраль, скоростная или обычная), геометрических параметров дороги (повороты, уклоны, ширина полос), интенсивности и состава транспортного потока, обустройства (пешеходные переходы, освещение, отбойники) и аварийности (наличие очагов концентрации ДТП).

План мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года был утвержден правительством 14 мая 2026 года. В нем поставлены задачи по повышению безопасности транспортных средств и дорожной инфраструктуры, совершенствованию подготовки водителей и так далее. Всего в документ включено более 260 пунктов.
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