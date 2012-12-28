Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
В России
24
14 минут назад
В Астрахани 35 человек госпитализировали с сальмонеллезом
В ночь на вторник в больницу поступили еще пять человек.
«По состоянию на утро вторника число получивших отравление после употребления продукции гастронома увеличилось до 35, среди них 7 детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь с признаками отравления были госпитализированы пять человек.
Заболевших начали госпитализировать еще 24 июня. Через полтора дня после употребления готовой еды скончалась 62-летняя пенсионерка. Ее годовалая внучка в больнице.
27 июня более 20 человек отравились готовой едой в Астрахани. У всех лабораторно подтвердился сальмонеллез. По предварительным данным, причиной вспышки инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома, приготовленные с нарушениями. Ранее некоторые жители жаловались на снижение качества продукции и даже жука в готовом блюде. При этом директор магазина уверен: его компанию хотят очернить.
До инцидента местные жители хвалили гастроном. По их словам, ранее подобных массовых отравлений от готовой еды магазина не было.
0
0
0
0
0
Комментарии