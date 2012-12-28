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24
14 минут назад

В Астрахани 35 человек госпитализировали с сальмонеллезом

В ночь на вторник в больницу поступили еще пять человек.

Число отравившихся после употребления продукции гастронома «Михайловский» в Астрахани увеличилось до 35 человек, — рассказали ТАСС в правоохранительных органах региона.

«По состоянию на утро вторника число получивших отравление после употребления продукции гастронома увеличилось до 35, среди них 7 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ночь с признаками отравления были госпитализированы пять человек.

Заболевших начали госпитализировать еще 24 июня. Через полтора дня после употребления готовой еды скончалась 62-летняя пенсионерка. Ее годовалая внучка в больнице.

27 июня более 20 человек отравились готовой едой в Астрахани. У всех лабораторно подтвердился сальмонеллез. По предварительным данным, причиной вспышки инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома, приготовленные с нарушениями. Ранее некоторые жители жаловались на снижение качества продукции и даже жука в готовом блюде. При этом директор магазина уверен: его компанию хотят очернить.

До инцидента местные жители хвалили гастроном. По их словам, ранее подобных массовых отравлений от готовой еды магазина не было.
сальмонеллез
отравление
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