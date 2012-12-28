Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Сегодня в Липецке: дворники, рабочие, чиновники – профессии, в которые липчане не хотят отпускать детей
В России
38
59 минут назад
Россиянам напомнили о необходимости заменить паспорт в течение 90 дней
Граждане России, достигшие 20-летнего или 45-летнего возраста, обязаны подать документы и фотографии для оформления нового паспорта в течение 90 календарных дней.
«Документы и личные фотографии для выдачи или замены паспорта по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста должны быть сданы гражданином не позднее 90 календарных дней после наступления указанных обстоятельств», — говорится в сообщении.
В МВД также напомнили, что гражданин обязан бережно хранить паспорт, а в случае утраты или хищения на территории РФ незамедлительно заявить об этом в полицию, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии