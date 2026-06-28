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В России
24
19 минут назад

На Азовском море отдыхающие пострадали от морских блох

На Азовском море блохи отдыхающие пострадали от укусов морских блох. Об этом сообщает Лента.ру.

На Азовском море, после купания у детей появляется сильный зуд и сыпь. Одна из отдыхающих рассказала, что во время отпуска в Ейске ее дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Врачи сообщили, что причиной могут быть укусы мелких морских рачков.

Морские блохи уже второй год неожиданно подходят к берегу на несколько дней, после чего снова исчезают. Предугадать, когда они снова появятся, практически невозможно, поэтому отдыхающие узнают о них уже после купания.
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