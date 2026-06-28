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В России
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19 минут назад
На Азовском море отдыхающие пострадали от морских блох
На Азовском море, после купания у детей появляется сильный зуд и сыпь. Одна из отдыхающих рассказала, что во время отпуска в Ейске ее дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Врачи сообщили, что причиной могут быть укусы мелких морских рачков.
Морские блохи уже второй год неожиданно подходят к берегу на несколько дней, после чего снова исчезают. Предугадать, когда они снова появятся, практически невозможно, поэтому отдыхающие узнают о них уже после купания.
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