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В России
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7 минут назад
Екатеринбург затопило
Недалеко от городской плотины на реке Исеть, часть дороги полностью закрыта водой, ливневки не справляются с объемом выпавших осадков. Люди, пытающиеся перейти дорогу, оказываются по колено в воде.
В ближайшее время синоптики не прогнозируют прекращение дождей, по их данным, такая погода продержится в регионе всю неделю. В ряде городов в течение недели ожидается выпадение до 80 мм осадков, за июнь в Екатеринбурге уже выпало 150 мм осадков - это четвертый результат за всю историю наблюдений. Из-за дождевых паводков в июне уровень воды в реках уже поднялся на 1,8-4,8 м, в отдельных реках на 0,8-1,5 м.
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