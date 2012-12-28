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В России
53
52 минуты назад

План спасения «Почты России» может вызвать рост цен на услуги банков

Модернизация «Почты России» способна привести к удорожанию банковских услуг для клиентов. К такому выводу пришли в Национальном совете финансового рынка (НСФР) в заключении на законопроект о реформе почтовой связи, с которым ознакомились «Известия». Документ направлен в Госдуму и комитет по финансовому рынку. Участники финансового рынка полагают, что новые требования увеличивают расходы банков на отправку юридически значимых документов. Эти издержки кредитные организации могут переложить на клиентов.
 
Ранее правительство предложило обновить работу почтовой связи. Законопроект уже принят в первом чтении. Он расширяет возможности «Почты России» и дает ей новые способы заработка. Одно из ключевых нововведений — цифровые почтовые ящики для официальной переписки, через которые граждане и компании смогут получать документы.
 
Банки опасаются, что бизнес обяжут отправлять такие документы через новую систему, причем услуга будет платной. По оценке НСФР, расходы финансовых организаций на такую переписку могут вырасти вдвое. Для каждого крупного участника рынка дополнительные затраты могут достигать 200 млн рублей в год.
 
Дополнительная нагрузка затронет не только финансовый сектор. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова допустила, что расходы вырастут у компаний, которые часто обмениваются официальными документами с государством и контрагентами. Речь идет о логистике, ритейле, строительстве, страховых компаниях, операторах связи и крупных онлайн-платформах. В этих отраслях подорожание может проявиться не напрямую, а через тарифы на доставку, се
Почта России
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