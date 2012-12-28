Тренды корпоративных коммуникаций в новых реалиях раскрыла МТС в студии «Бизнес ФМ-Липецк»

Директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко рассказала об импортозамещении и курсе на безопасность, а также о растущей роли искусственного интеллекта в отечественных IT-решениях.

После ухода зарубежных вендоров российский бизнес столкнулся с необходимостью экстренно перестраивать внутренние и внешние коммуникации – от телефонии и видеоконференций до корпоративных мессенджеров и почтовых сервисов. В новых условиях ключевыми стали вопросы безопасности данных, бесперебойной работы и сохранения накопленных архивов. В эфире «Бизнес ФМ – Липецк» эти тренды обсудили с директором МТС в Липецкой области Евгенией Долженко. Эксперт рассказала, почему отечественные решения не уступают зарубежным, как происходит «переезд» бизнеса и какую роль играет искусственный интеллект.

Ведущую эфира Светлану Волкову интересовало, удалось ли российским сервисам полноценно заменить зарубежные аналоги в корпоративных коммуникациях. Речь шла о видеоконференциях, о платформах для совместной работы, корпоративных мессенджерах. Насколько легко бизнесу дался переход? Обсудили и выбор корпоративного коммуникационного инструмента и роль ИИ в экономии времени и ресурсов.

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Евгения Долженко отметила, что миф о безусловном превосходстве зарубежных продуктов давно развеян: сегодня российские цифровые решения конкурентоспособны по функционалу и надёжности. «Переезд» продолжается, и, несмотря на сложности привыкания, он неизбежен в рамках курса на технологическую независимость государства. Так, для облегчения этого процесса разработчики компании создали инструменты для бесшовного переноса данных, например, с Miro или Telegram, чтобы компании не теряли важную информацию.

— Сегодня наши цифровые решения не уступают зарубежным аналогам и достойно выдерживают конкуренцию. Мы медленно запрягаем, но быстро едем – получились достойные продукты с акцентом на безопасность и клиентский сервис, отметила собеседница.

Ключевым критерием выбора гостья назвала безопасность: важно, чтобы продукт был в реестре отечественного ПО, а данные хранились на защищённой инфраструктуре. Не менее важна техподдержка 24/7, особенно для малого бизнеса без IT-отдела. Удобный единый интерфейс, мобильная адаптация для сотрудников без стационарного рабочего места и автоматическая деактивация «учётки» при увольнении — дополнительные факторы, которые упрощают коммуникации.

Отдельно обсудили применение ИИ. По данным исследования J’son & Partners Consulting на основе продукта МТС, экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 часов в неделю, экономический эффект — до 153 тысяч рублей в месяц на каждого руководителя. Саммари встреч, транскрибация, чат-бот для работы с чатами и функция «выделить главное» в разы сокращают время на обработку информации и включение в контекст.

Например, функция саммари одним нажатием формирует выводы из беседы и отправляет их участникам, а транскрибация делает полную расшифровку. Погружение в контекст часовой встречи с ИИ-саммари занимает 9–10 минут вместо 26 при просмотре записи. Встроенный чат-бот отвечает на вопросы по рабочим чатам: может дать сводку непрочитанных сообщений, напомнить о задачах или договорённостях. Он же помогает быстро войти в курс дела после отпуска – функция «выделить главное» сокращает время на чтение тредов втрое: с 25 до 7,5 минут в день.

Резюмируя диалог с Евгенией Долженко, отметим, что отечественные решения ничем не уступают зарубежным аналогам. Наши программисты подстраиваются под ежедневно меняющийся рынок, развивая ИИ-функции, улучшая интерфейс приложений и совершенствуя клиентский сервис. И уже зарубежным вендорам стоит взять что-то у нас на заметку.