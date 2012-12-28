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В России
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34 минуты назад
40 человек получили тепловой удар в Калининградской области
В министерстве уточнили, что это данные только от службы скорой помощи. Были также обращения в медпункты, поликлиники и больницы, потому реальное количество обращений с тепловыми ударами выше.
Врачи напомнили, что в жару нагрузка на сердечно‑сосудистую систему резко возрастает, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким.
"Насторожить должны такие симптомы, как резкое повышение температуры тела, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, покраснение кожи, учащенное сердцебиение и дыхание", - добавили в минздраве.
Жара в конце июня в Калининградской области установила рекорд за всю историю метеонаблюдений: 28 июня на территории рыбного порта в областном центре зафиксировано 36,2 градуса тепла. Со вторника температура воздуха начнет возвращаться к норме. Завтра в регионе будет от 23 до 28 градусов тепла.
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