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3 минуты назад

Владелец Pinterest оштрафован на 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал владельца социальной сети Pinterest на 3,5 миллиона рублей за отказ осуществлять мониторинг контента, передает РИА Новости.

Владельца Pinterest признали виновным в неисполнении обязанностей по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ).

"Признать компанию Pinterest Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей", - огласила решение судья.

Ранее компанию уже штрафовали за аналогичное нарушение. Из материалов судебных приставов также известно, что приставы взыскивают с Pinterest 6 миллионов рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях" в рамках исполнительного производства.
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