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В России
3 минуты назад
Владелец Pinterest оштрафован на 3,5 млн рублей
Владельца Pinterest признали виновным в неисполнении обязанностей по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ).
"Признать компанию Pinterest Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Ранее компанию уже штрафовали за аналогичное нарушение. Из материалов судебных приставов также известно, что приставы взыскивают с Pinterest 6 миллионов рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях" в рамках исполнительного производства.
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