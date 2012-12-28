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В России
48
40 минут назад

Музей Мирового океана включили в список особо ценных объектов

Президент России Владимир Путин включил Музей Мирового океана в Калининграде в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России. Соответствующий указ 28 июня опубликован на официальном сайте правовой информации, передает РЕН ТВ.

Документом федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник "Музей Мирового океана" официально включается в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия.

Инициативу о присвоении музею этого статуса в 2025 году выдвинул губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Музей Мирового океана является первым в России комплексным морским музеем и включает экспозиции, посвященные истории освоения океана, его природе, геологии и гидрологии, а также Набережную исторического флота и другие объекты культурного наследия.
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