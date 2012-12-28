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В России
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3 минуты назад
В Тверской области из лагеря госпитализированы более 10 детей с вирусом
"Прокуратурой Западнодвинского района организована проверка по факту заболевания детей в палаточном лагере "Вымпел-Шторм" Западнодвинского муниципального округа. По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились более десяти несовершеннолетних, которые доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения", - сообщается в канале прокуратуры Тверской области на платформе "Макс".
В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.
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