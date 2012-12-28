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В России
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56 минут назад
Ущерб от незаконной вырубки леса в Сочинском нацпарке составил 268 млн рублей
Согласно результатам расследования, дорогу проложили для вывоза древесины, в том числе ценных пород каштана и дуба. Работы проводились с использованием тяжелой техники, что привело к повреждению почвенного покрова, вырубке деревьев и нарушению охранной зоны археологического памятника бронзового века.
"Дорогу делали для вывоза древесины, которая якобы была необходима для организации рекреационного объекта – подвесного моста через реку. Его сооружали, ни с кем не согласовав. Мы насчитали ущерб на 268,8 млн рублей", – рассказал руководитель СГО Александр Зобнин.
По данным следствия, в превышении должностных полномочий обвиняются бывшие руководители Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника Владимир Атоян и Владимир Титов. Дело рассматривает Лазаревский районный суд Сочи. Экологи и бывшие сотрудники нацпарка, которые инициировали проверки, утверждают, что руководство знало о незаконных работах и пыталось их скрыть.
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