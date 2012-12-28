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В мире
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51 минуту назад
Более 1400 человек стали жертвами землетрясения в Венесуэле
«В сегодняшней сводке мы должны сообщить, что число погибших достигло 1450 человек — женщин и мужчин, которые лишились жизни в результате самой страшной природной катастрофы, которую пережила наша страна за всю свою историю», — заявил Родригес на брифинге. По его словам, в больницах штата Ла-Гуайра и еще семи пострадавших регионов находятся 3150 раненых.
Родригес также отметил, что общее число граждан, так или иначе пострадавших от стихийного бедствия, достигло 12 721.
24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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