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В России
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сегодня, 10:32
ФСБ предотвратила теракт в Ярославле
По данным ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии.
"Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - говорится в релизе.
По данным ФСБ, мужчина провел разведку территории и фотосъемку объекта, но был своевременно выявлен и задержан. По месту его жительства обнаружены готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора МТО.
Следственный отдел УФСБ по Ярославской области завел уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации признанной террористической на территории РФ) УК РФ.
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