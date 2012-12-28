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Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
В России
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6 минут назад
Недалеко от поселка в Кемеровской области произошло землетрясение
«Координаты эпицентра — 53.42 градуса северной широты и 87.38 градуса восточной долготы. Магнитуда землетрясения составила 2,4, интенсивность в эпицентре — 2,5 балла по шкале MSK64.
Событие носило естественный характер. Информация о возможных последствиях и разрушениях не поступала», — сообщает VSE42.RU.
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