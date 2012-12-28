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3
4 минуты назад

Вертолет разбился в Саудовской Аравии

14 человек погибли при крушении вертолета нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

"Потерпел крушение вертолет компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 14 человек, все они были подданными Саудовской Аравии", – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причины крушения.

В городе Рас-Таннура, расположенном на побережье Персидского залива, находится нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти.
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