В мире
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4 минуты назад
Вертолет разбился в Саудовской Аравии
"Потерпел крушение вертолет компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 14 человек, все они были подданными Саудовской Аравии", – говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают причины крушения.
В городе Рас-Таннура, расположенном на побережье Персидского залива, находится нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти.
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