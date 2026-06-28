В России
25
25 минут назад
В Китае появится полностью роботизированный отель
Внедрять роботизированные системы будут поэтапно. Уже с 2026 года в отеле начнут использовать роботов для выполнения различных задач, тогда как часть функций на первых этапах продолжит выполнять персонал.
Проект предусматривает автоматизацию большинства гостиничных сервисов. В частности, система FlashBot позволит гостям заказывать еду и напитки через мобильное приложение, после чего роботы будут самостоятельно доставлять их в номера.
Для работы комплекса планируется использовать уже существующую линейку роботов Pudu Robotics. Модель PUDU T300 сможет перевозить багаж весом до 300 кг, роботы CC1 Pro и MT1 будут отвечать за уборку помещений и прилегающей территории, BellaBot Pro будет готовить и подавать кофе, а KettyBot Pro — обслуживать посетителей в ресторанах.
Компания также разработала собственные модели искусственного интеллекта и ИИ-агентов для централизованного управления инфраструктурой гостиницы. По заявлению Pudu Robotics, такие системы позволят роботам на стойке регистрации распознавать речь и жесты гостей, сервисным роботам — самостоятельно строить оптимальные маршруты доставки, а уборочным машинам — адаптироваться к изменяющейся обстановке в режиме реального времени.
0
0
0
0
0
Комментарии