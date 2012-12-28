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В России
9 минут назад

В Астрахани 23 человека госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани составило 23 человека, среди них шестеро детей. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

Горожане с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в больницы с 24 июня. Предположительно, все они съели рыбные котлеты в одном из предприятий общепита в Астрахани. В одном случае болезнь завершилась летальным исходом: не выжила 62-летняя женщина.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки цеха, где изготавливали котлеты из судака, Роспотребнадзор выявил нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.
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