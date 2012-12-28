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В России
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39 минут назад
В Московской области двое умерли и шесть человек пострадали из-за отравления на вечеринке
Трагедия случилась в городе Солнечногорск в Московской области — во время празднования дня рождения погибли два человека.
«Два человека погибли, еще шесть госпитализированы в результате острого отравления, предварительно, мефедроном», — отметили в оперативных службах.
Он сообщил, что компания отмечала день рождения.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили, что двое пострадавших умерли еще до прибытия скорой помощи.
«Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Солнечногорская городская прокуратура. Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз», — добавили в пресс-службе.
В правоохранительных органах заявили, что молодые люди на вечеринке распивали алкоголь. Затем неизвестный предложил им порошок белого цвета, после употребления которого им стало плохо. Свертки с веществом изъяты с места происшествия, их направят на экспертизу.
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