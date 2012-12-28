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В России
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40 минут назад
В Волгограде при атаке ВСУ по предприятию пострадали десять человек
В ночь на 27 июня силы ПВО сбили 175 украинских БПЛА над Россией. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Волгограде: ВСУ ударили по производственным объектам на предприятии в Краснооктябрьском районе. По последним данным, в результате атаки пострадали минимум десять человек, все доставлены в больницу.
«На данный момент известно о 10 пострадавших. Все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений. Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», — сообщает пресс-служба администрации области.
Уточняется, что в результате происшествия начались локальные возгорания, которые оперативно ликвидировали. При этом повреждений жилых объектов не зафиксировано. На месте задействованы пожарные службы, — пишут «Известия».
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