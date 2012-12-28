В Волгограде при атаке ВСУ по предприятию пострадали десять человек

В ночь на 27 июня силы ПВО сбили 175 украинских БПЛА над Россией. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Волгограде: ВСУ ударили по производственным объектам на предприятии в Краснооктябрьском районе. По последним данным, в результате атаки пострадали минимум десять человек, все доставлены в больницу.