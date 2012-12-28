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В России
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23 минуты назад

В Госдуме приняли призванный увеличить поставки топлива на АЗС проект

Госдума приняла проект закона, призванного увеличить поставки топлива на автозаправки.

Пакет поправок в Налоговый кодекс, которые должны снизить напряжение на российском топливном рынке, прошел Госдуму. Его принятие позволит увеличить объемы выпуска бензина в России и поставлять в страну импортное топливо по низким ценам. Если поправки примут, то заработают они задним числом, с 1 июня, — пишет «Российская газета».

Главная цель нововведений — создать экономические стимулы для производителей. Теперь малые и средние нефтеперерабатывающие заводы, а также нефтебазы, занимающиеся смешиванием компонентов для получения высокооктанового топлива, смогут претендовать на существенные налоговые льготы. Ранее такие предприятия фактически платили акциз дважды, что делало этот способ производства невыгодным. Новый закон позволяет получить вычет по акцизу на сырье, а также дает право на бюджетные субсидии (демпфер) за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных.

По оценкам экспертов, это может увеличить объем предложения примерно на 5%. Наибольший эффект от данной меры ожидается в летний период, когда традиционно растет спрос на бензин. Как заявил Дмитрий Гусев (ассоциация «Надежный партнер»), производители смогут отреагировать на изменения уже в течение недели-полуторы после официального утверждения закона. Это, в свою очередь, позволит остановить рост цен, особенно на независимых заправочных станциях, которые составляют значительную долю рынка.

Вторая важная новация касается импортеров топлива. Ранее право на получение демпфирующих выплат имели только российские и белорусские НПЗ. Теперь же субсидии смогут получить и компании, ввозящие бензин из-за рубежа. Для стран Евразийского экономического союза предусмотрен один коэффициент расчета субсидии, для поставщиков из других государств — другой, с привязкой к индийским биржевым котировкам. Это должно нивелировать разницу в цене между зарубежным и отечественным топливом, которое объективно дешевле из-за логистических издержек и стоимости сырья.

Однако у этого решения есть и обратная сторона — дополнительная нагрузка на федеральный бюджет. По информации аналитиков, в апреле и мае выплаты по топливному демпферу уже превысили 200 миллиардов рублей в месяц, и с введением новых правил эта сумма может вырасти.

Несмотря на оптимизм, отраслевые специалисты призывают не ждать мгновенного решения всех проблем. Сроки реального влияния импортных поставок на рынок оцениваются в 3–4 недели, а итоговый эффект будет зависеть от фактических объемов ввозимого топлива и загрузки индийских заводов.

Кроме того, как подчеркивают эксперты, дефицит в ряде регионов часто связан не столько с объемами производства, сколько со сложностями логистики. Что касается розничных цен на заправках, то здесь серьезных скачков ждать не стоит — они и так сдерживаются государственным регулированием, хотя независимым сетям приходится работать в условиях растущих затрат на закупку и доставку.
топливо
бензин
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