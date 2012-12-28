Российские гимнастки снялись с соревнований в Румынии в ответ на запрет флага

Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать на этапе Кубка вызова в Румынии. На такой шаг команда вынуждена была пойти в ответ на запрет румынской стороны демонстрировать флаг России и исполнять национальный гимн страны в случае победы наших спортсменов.