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52 минуты назад
Российские гимнастки снялись с соревнований в Румынии в ответ на запрет флага
Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать на этапе Кубка вызова в Румынии. На такой шаг команда вынуждена была пойти в ответ на запрет румынской стороны демонстрировать флаг России и исполнять национальный гимн страны в случае победы наших спортсменов.
Сборная России правильно отказалась выступать на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Румынии без гимна и флага, — заявила серебряный призер Олимпийских игр 1996 года Яна Батыршина.
Сборная России отказалась от участия в соревнованиях из-за грубых нарушений регламента со стороны организаторов турнира, которые уведомили команду о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг России и не будет исполняться национальный гимн в случае побед российских гимнасток.
«Это только этап Кубка вызова, поэтому я считаю, что наша команда поступила правильно, отказавшись от участия в этом турнире. Да, когда-то мы выступали под нейтральным флагом, потому что это было условие, при котором мы могли выходить на международные старты, но сейчас с нас официально сняты все ограничения, мы имеем теперь право выступать с флагом и гимном. Мне очень жаль девочек, которые приехали в Румынию, а перед этим серьезно готовились к выступлению на этом турнире, но отказ был правильным шагом, повторюсь», — считает Батыршина.
«Мы при организации и во время участия в международных соревнованиях неуклонно соблюдаем все правила и регламенты, и очень странно видеть, когда Румыния как принимающая сторона позволяет себе выходить за рамки. Мне непонятно, почему Международная федерация гимнастики за прошедшие после заявления мэра полтора дня не нашла управу на организаторов. Не верю, что ничего нельзя было сделать, чтобы вернуть наши флаги обратно на арену. В некоторых видах спорта политические игры организаторов заканчивались переносом соревнований в другие страны, поэтому можно было найти эффективный способ воздействия», — отметила Батыршина.
Она выразила надежду на то, что на румынскую федерацию будут наложены санкции.
«Сам факт отказа россиянок выступать еще больше акцентирует внимание на этом вопиющем нарушении. И если румын накажут, а наказание должно быть по-любому, то все остальные не захотят наступать на эти же грабли. И вообще мэр Клуж-Напоки поступил с нашими спортсменками по-хамски, заявив о решении ущемить их права, когда они уже приехали на соревнования», — считает Батыршина.
Ранее мэр румынской Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил о намерении не допустить участия спортсменов из России с национальной символикой на этапе Кубка вызова, который будет проходит в городе с 26 по 28 июня.
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