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В России
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42 минуты назад
В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8Т
Двенадцать человек находилось на борту вертолета Ми-8Т, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, данные о пострадавших уточняются.
Информация о пострадавших уточняется.
«12 человек были на борту вертолета, [в том числе] три члена экипажа. Предварительно, все живы», — сообщили в оперативных службах.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый компанией «Геликс аэро», совершил жесткую посадку в районе Северо-Енисейска Красноярского края, — пишут «Известия».
Практически сразу после происшествия сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры стали проводить проверку деятельности наземных служб на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.
Параллельно с этим в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ также организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»).
По результатам начатых следственных мероприятий, уполномоченные лица примут процессуальное решение. В настоящее время идет установка размера причиненного крушением ущерба.
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