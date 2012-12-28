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В России
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сегодня, 13:33

Власти Крыма и Севастополя вводят региональные режимы ЧС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что это необходимо для решения экономических вопросов.

Власти Крыма и Севастополя приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера», — сообщил он.

По его словам, режим ЧС вводится, прежде всего, для урегулирования вопросов экономического характера. По его словам, такой правовой режим позволит максимально оперативно решать задачи по обеспечению стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения, — пишут «Известия».

Аксенов 25 июня призвал жителей полуострова не поддаваться панике и не распространять информацию, не имеющую под собой оснований. По его словам, главной целью противника является запугивание населения и попытка посеять панику с помощью фейковых сообщений и информационных вбросов.

Энергетическая инфраструктура Крыма 25 июня пострадала в результате атак на полуостров. Аксенов отметил, что точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться. Это связано с постоянными изменениями оперативной обстановки.
Крым
ЧС
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