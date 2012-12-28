В России
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27 минут назад
Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы из Армении
В Россельхознадзоре сообщили, что ведут работу с армянской стороной по обеспечению безопасности продукции, предназначенной для поставок на российский рынок.
Россельхознадзор в начале июня по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. Служба с 21 по 27 мая провела инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетила фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными
«По результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», — сообщили в Россельхознадзоре.
«В отношении указанных предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля. Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», — заявили там.
С армянской стороной ведется работа по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок, — заверили в ведомстве.
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