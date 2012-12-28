В мире
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18 минут назад
Грузовое судно под флагом Сингапура пострадало при обстреле в районе Ормузского пролива
Снаряд попал в грузовое судно у берегов Омана у Ормузского пролива.
По данным издания, инцидент произошел 25 июня. В результате атаки была повреждена капитанская рубка, откуда осуществляется навигация и управление судном. По данным Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), пострадавших среди членов экипажа нет.
Уточняется, что атака произошла у побережья Омана. Как пишет WSJ, за несколько часов до инцидента иранские военно-морские силы предупреждали корабли, чтобы те не пользовались маршрутами в проливе, не согласованными с Ираном.
Корпус стражей исламской революции — элитное формирование в структуре вооруженных сил Ирана. Создан весной 1979 года, вскоре после революции. Его задача — защита принципов и завоеваний исламской революции от внешних и внутренних угроз.
Как ранее сообщила Financial Times, несмотря на возобновление движения через Ормузский пролив после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании, судовладельцы продолжают находиться в растерянности из-за противоречивых указаний со стороны Тегерана, Вашингтона и страховых компаний.
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