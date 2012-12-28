В Тульской области БПЛА атаковали промышленное предприятие

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. В результате ударов повреждены частный дом, линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске. Пострадала женщина.