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В России
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42 минуты назад

В Тульской области БПЛА атаковали промышленное предприятие

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. В результате ударов повреждены частный дом, линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске. Пострадала женщина.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев привел данные о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным главы региона, зафиксированы повреждения на предприятии в Новомосковске.

«Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», — сообщил он.

Кроме того, в результате атаки поврежден частный дом в населенном пункте Щекинского района. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается медицинская помощь, — пишут «Известия».

Известно, что ночью 26 июня в Тульской области сбили 73 украинских БПЛА.

«Всего в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сообщает Минобороны России.
беспилотники
атака
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