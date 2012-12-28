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сегодня, 14:47

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж 22 июня выросло до шести

Пострадали 62 человека.

Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу в понедельник возросло до шести человек, — рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни», — говорится в публикации главы региона в соцсетях.

Начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Также формируются списки тяжело раненых, которым будет оказана финансовая поддержка, — пишут «Известия».

Кроме того, Гусев поблагодарил воронежцев, нерастерявшихся в сложной ситуации, и все службы, которые оперативно прибыли на место происшествия. Он отметил, что благодаря грамотным действиям и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан.

Об атаке ВСУ на Воронеж стало известно 22 июня. Из-за удара повреждены производственные объекты одного из предприятий и многоквартирные дома. Позднее сообщалось, что погибли пяти человек в результате ракетной атаки ВСУ.
Воронеж
атака
беспилотники
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