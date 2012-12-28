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сегодня, 14:47
Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж 22 июня выросло до шести
Пострадали 62 человека.
«На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни», — говорится в публикации главы региона в соцсетях.
Начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Также формируются списки тяжело раненых, которым будет оказана финансовая поддержка, — пишут «Известия».
Кроме того, Гусев поблагодарил воронежцев, нерастерявшихся в сложной ситуации, и все службы, которые оперативно прибыли на место происшествия. Он отметил, что благодаря грамотным действиям и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан.
Об атаке ВСУ на Воронеж стало известно 22 июня. Из-за удара повреждены производственные объекты одного из предприятий и многоквартирные дома. Позднее сообщалось, что погибли пяти человек в результате ракетной атаки ВСУ.
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