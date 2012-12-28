В Крыму сократят число поездов «Таврия» до семи в сутки

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает число поездов «Таврия», следующих в республику и обратно. Согласно новому расписанию, ежедневно будут курсировать семь поездов. При этом до особого распоряжения все составы будут следовать только до станции Керчь Южная, а для пассажиров организуют специальные автобусы. Остальные поезда отменят поэтапно, чтобы дать путешественникам время скорректировать планы.