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сегодня, 13:46
В Крыму сократят число поездов «Таврия» до семи в сутки
Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает число поездов «Таврия», следующих в республику и обратно. Согласно новому расписанию, ежедневно будут курсировать семь поездов. При этом до особого распоряжения все составы будут следовать только до станции Керчь Южная, а для пассажиров организуют специальные автобусы. Остальные поезда отменят поэтапно, чтобы дать путешественникам время скорректировать планы.
«По решению оперштаба Республики Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с минтрансом Республики Крым и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно», — говорится в сообщении.
Согласно новым правилам, ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов. Среди них сохранены рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и других городов, в том числе поезда № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 и № 91/92 Москва — Симферополь, а также № 315/316 Адлер — Симферополь.
До особого распоряжения часть составов будет следовать до станции Керчь Южная. Для пассажиров организуют автобусные пересадки по согласованным маршрутам, — передает РБК.
«Другие поезда, ранее курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель. Это сделано для того, чтобы пассажиры, кому нужно уехать в ближайшие дни, не меняли свои планы, а те, кто купил билеты в Крым на более дальние даты, смог скорректировать свои планы для дороги в обе стороны», — говорится в сообщении.
Ранее 20 июня «Гранд Сервис Экспресс» сократил маршрут поездов «Таврия», прибывающих в Крым в тот день и отправляющихся из него. Поезда начинали и завершали маршрут в Керчи. Изменение маршрута было связано с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги, — уточнили представители компании.
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