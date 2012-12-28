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В России
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17 минут назад
В промзоне Уфы упали обломки БПЛА
В Уфе отразили налет украинских беспилотников, обломки сбитых аппаратов упали в промзоне.
По его словам, в результате падения фрагментов БПЛА никто не пострадал. Хабиров добавил, что предприятия продолжают работать в штатном режиме.
«...Технологические процессы нарушены не были...» — сообщил Хабиров в соцсетях.
В Башкирии продолжает действовать режим беспилотной опасности. Он был объявлен в 9:32 по местному времени. Также действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.
В предыдущий раз беспилотную опасность объявляли в республике накануне утром, 24 июня. Она действовала чуть больше трех часов, — передает РБК.
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