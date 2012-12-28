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В России
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55 минут назад
В РФ с 1 октября вступают в силу новые правила для самозанятых
С 1 октября 2026 года в России вступят в силу новые правила, ограничивающие количество часов, которые самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) могут работать на одного заказчика. Согласно постановлению правительства, работа свыше 60 часов в месяц на одного клиента в течение шести месяцев подряд будет запрещена.
Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что правительство России утвердило критерии, помогающие отличить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости.
Как пояснили в Минэкономразвития, теперь операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов каждым исполнителем для каждого отдельного заказчика. Ключевой критерий — количество часов работы в месяц: если в течение шести месяцев подряд этот показатель превышает 60 часов в месяц для одного и того же заказчика, платформа обязана приостановить дальнейший прием и выдачу заказов в этой паре. При этом принятие к исполнению заказов от других заказчиков не запрещается, — передает РИА Новости.
«(Закон о платформенной экономике) разрешает гибкие формы занятости, но фиксирует риск: компании могут полностью перевести штат сотрудников в самозанятых, сохранив при этом контроль, график и постоянный характер работы. Таким образом, повышается риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми», — пояснили в министерстве.
Там подчеркнули, что введенный лимит не запрещает компаниям пользоваться услугами самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Наоборот, легитимные разовые заказы, не носящие постоянного характера, остаются полностью допустимыми.
«Речь идет о ситуациях, когда заказчик систематически привлекает одного и того же исполнителя на полный рабочий день, диктует график, контролирует процесс и предоставляет средства производства, то есть создает все признаки трудовых отношений, но оформляет их как гражданско-правовой договор», — отметили в министерстве.
Операторам цифровых платформ предстоит адаптировать свои алгоритмы для автоматического подсчета отработанных часов и блокировки при превышении лимита.
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