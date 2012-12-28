В РФ с 1 октября вступают в силу новые правила для самозанятых

С 1 октября 2026 года в России вступят в силу новые правила, ограничивающие количество часов, которые самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) могут работать на одного заказчика. Согласно постановлению правительства, работа свыше 60 часов в месяц на одного клиента в течение шести месяцев подряд будет запрещена.