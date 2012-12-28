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В России
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сегодня, 10:08
В Крыму в результате атаки ВСУ погибли два человека
Два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще двое пострадали.
«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе», — сообщил он в соцсетях.
Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, а также выразил им соболезнования, — пишут «Известия».
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