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В России
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56 минут назад
Банки остались без 2 трлн из-за перехода россиян на наличные
ЦБ уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год до 2,4–3,6 трлн рублей с 1,9–3,0 трлн ранее. Банковская система в целом сохраняет запас прочности: средства населения в кредитных организациях продолжают расти, в апреле они увеличились на 1,7% за месяц. Однако отдельные банки уже начали активнее занимать у регулятора — привлечения от ЦБ выросли на 18% за месяц, до 6,1 трлн рублей.
Главный риск дефицита — замедление влияния денежно-кредитной политики. Даже если ЦБ будет снижать ключевую ставку, банки не смогут так же быстро уменьшать ставки по кредитам, поскольку у них самих дорожает фондирование. Потребительское кредитование уже сокращается примерно на 2% в годовом выражении, а выдачи малому и среднему бизнесу (без учета крупных застройщиков) падают на 7%.
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