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В России
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59 минут назад
Спрос на операции с валютой вырос на треть в мае
Наибольший рост операций пришелся на апрель и май, отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов. По его словам, в мае объем покупок иностранной валюты почти удвоился относительно начала года. В банке «Русский Стандарт» также зафиксировали увеличение спроса примерно на 12%.
Дополнительный импульс дал сегмент онлайн-обмена: число заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах выросло почти в пять раз за рассматриваемый период и более чем в 12 раз по сравнению с январем, следует из данных «Банки.ру».
Сезонный фактор начала отпускного периода действительно повлиял на динамику, однако он не объясняет весь рост спроса, отметил глава департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев. В Абсолют банке добавили, что интерес к валюте оказался выше и в годовом выражении.
По данным участников рынка, дополнительным фактором стала реакция на укрепление рубля: снижение курса воспринималось населением как возможность приобрести валюту по более выгодным условиям. В мае рубль укреплялся до уровня около 71 за доллар, однако затем начал ослабевать и в начале июня приблизился к 74 рублям за доллар, следует из данных торговых платформ.
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