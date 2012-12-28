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В России
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сегодня, 15:29
Минтранс РФ не обсуждает запрет на праворульные автомобили
Минтранс России не обсуждает запрет на праворульные автомобили. Ведомства анализируют риски их эксплуатации, но ограничения и запреты не планируются.
«Речь идёт именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Там уточнили, что сбор аналитики об особенностях управления праворульными авто нужен для снижения рисков на дорогах.
В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036-го. До 2028-го года ожидается доклад о результатах нынешнего исследования.
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