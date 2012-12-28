Сбор винограда в РФ в 2026 году может сохраниться на уровне рекордного 2025 года

Ирина Федина, заместитель директора Минсельхоза России, на форуме «Неделя российского ритейла» сообщила, что в 2026 году урожай винограда ожидается на уровне 2025 года, несмотря на погоду.