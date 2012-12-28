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В России
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сегодня, 14:36
Сбор винограда в РФ в 2026 году может сохраниться на уровне рекордного 2025 года
Ирина Федина, заместитель директора Минсельхоза России, на форуме «Неделя российского ритейла» сообщила, что в 2026 году урожай винограда ожидается на уровне 2025 года, несмотря на погоду.
«Сбор винограда у нас уже несколько сезонов выше 900 тысяч тонн. Прошлый год был тяжелым. В отдельных регионах погодные условия доставили, конечно, немало хлопот нашим агрономам, но практически все справились. В этом году тоже есть определенные нюансы по погодным условиям. Но в то же время мы ожидаем, что и в этом году у нас урожай будет на уровне прошлого года», — сказала Федина.
Она отметила, что темпы развития виноградарства в России одни из самых высоких в мире, — передает ТАСС.
По ее словам, общая площадь виноградников в России сейчас составляет 113,3 тысяч га. При этом в 2026 году планируется закладка еще 5 тыс. га.
«Сейчас 35% виноградников у нас достаточно молодые — в возрасте от 5 до 15 лет. И 27% — в возрасте от 15 до 25 лет — это самые плодовитые, самые хорошие виноградники», — рассказала Федина.
По ее словам, на фоне роста сырьевой базы также развивается и виноделие.
«Тоже хорошая тенденция — это изменение структуры потребления вин в пользу российских», - добавила Федина.
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