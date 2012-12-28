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В России
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сегодня, 14:36

Сбор винограда в РФ в 2026 году может сохраниться на уровне рекордного 2025 года

Ирина Федина, заместитель директора Минсельхоза России, на форуме «Неделя российского ритейла» сообщила, что в 2026 году урожай винограда ожидается на уровне 2025 года, несмотря на погоду.

Урожай винограда в России по итогам 2026 года ожидается на уровне 2025 года, несмотря на погодные условия, — заявила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина на форуме «Неделя российского ритейла».

«Сбор винограда у нас уже несколько сезонов выше 900 тысяч тонн. Прошлый год был тяжелым. В отдельных регионах погодные условия доставили, конечно, немало хлопот нашим агрономам, но практически все справились. В этом году тоже есть определенные нюансы по погодным условиям. Но в то же время мы ожидаем, что и в этом году у нас урожай будет на уровне прошлого года», — сказала Федина.

Она отметила, что темпы развития виноградарства в России одни из самых высоких в мире, — передает ТАСС.

По ее словам, общая площадь виноградников в России сейчас составляет 113,3 тысяч га. При этом в 2026 году планируется закладка еще 5 тыс. га.

«Сейчас 35% виноградников у нас достаточно молодые — в возрасте от 5 до 15 лет. И 27% — в возрасте от 15 до 25 лет — это самые плодовитые, самые хорошие виноградники», — рассказала Федина.

По ее словам, на фоне роста сырьевой базы также развивается и виноделие.

«Тоже хорошая тенденция — это изменение структуры потребления вин в пользу российских», - добавила Федина.
виноград
экономика
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