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В России
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сегодня, 12:36
В Госдуме приняли закон о договорах жилищных сбережений сроком от трех лет
Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальное возмещение по ним составит 10 миллионов рублей.
Соответствующие данные 24 июня опубликовали сайте законопроектов нижней палаты парламента.
Законопроект дополнит федеральный закон «О банках и банковской деятельности» новой главой о договоре жилищных сбережений.
Согласно условиям данного соглашения, банк принимает финансовые средства от самого клиента или третьих лиц в его интересах, начисляет на этот капитал проценты и обязуется вернуть накопления вместе с доходом. Полученные деньги по указанию владельца счета целевым образом переводятся на покупку квартиры, оплату ДДУ или возведение частного дома.
Дополнительно финансовая организация берет на себя обязательство выдать заем на покупку или строительство недвижимости, при условии, что потенциальный заемщик пройдет стандартную проверку и подтвердит свое соответствие внутренним требованиям банка.
Ранее в этот же день депутат Игорь Брынцалов рассказал, что в России могут ввести обязательное нотариальное удостоверение для всех сделок купли-продажи недвижимости между гражданами. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами Мособлдумы, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По его словам, инициатива направлена на защиту собственников жилья, снижение рисков мошенничества и сокращение количества судебных разбирательств, — пишут «Известия».
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