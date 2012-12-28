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23 минуты назад

Альфа-Конфа растопила лёд в «Звёздном» и сердца предпринимателей

Альфа-Банк организовал во дворце спорта «Звездный» одно из лучших событий для бизнеса — Альфа-Конфу.

В Липецке такое мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году Альфа-Конфа собрала более тысячи предпринимателей.

В 2024 году на Конфе обсуждали мышление предпринимателя, в 2025 — ценности бизнеса. Ключевой темой Альфа-Конфы в 2026 году стал культ бизнеса. И речь идет не о поклонении успеху, а об уважение к тому, что ты делаешь.  

Темы и спикеры меняются, география Альфа-Конфы расширяется, но неизменным остаётся живой свободный формат общения: в ходе многочисленных интерактивов и нетворкинга каждый из предпринимателей стал соавтором этого события и источником свежих идей и вдохновения для коллег.

Мероприятие объединило людей, которые строят бизнес и меняют мир вокруг, на них хочется равняться, на их примере которых хочется осваивать новые знания и умения: это и представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, индивидуальные предприниматели, самозанятые и просто неравнодушные люди, которые стремятся узнать что-то новое. Неслучайно на браслетах участников была написана фраза: «Ты всё делаешь не так, продолжай!» — слоган рекламной кампании Альфа-Банка.

Стратегическая задача Альфа-Конфы — транслировать образ сильного предпринимателя на всю страну, давать бизнесу больше новых идей и больше возможностей для развития.

Гостей Альфа-Конфы ждала насыщенная шоу-программа с бизнес-нетворкингом и выступлениями ТОП-спикеров и блогеров-миллионников по самым трендовым и актуальным темам.

«Цель Альфа-Конфы — образовательная. Ради новых знаний, смыслов, мыслей, вдохновения  и общения предприниматели съезжаются сюда со всех уголков Липецкой области и даже из соседних регионов. Здесь гости знакомятся друг с другом, находят новые идеи для роста своего бизнеса, обогащают опыт друг друга, обретают друзей, новых партнёров и единомышленников, объединяются и экспериментируют. В прошлом году Альфа-Конфа прошла в 60 городах: так что Липецку в очередной раз очень повезло!»  — Рассказала региональный управляющий липецкого Альфа-Банка Алина Маренкова.

В Липецк приехали настоящие звезды. В их числе — тренер по речи и голосу, основатель   масштабного образовательного проекта  «Голос Может», спикер «Сколково» Седа Каспарова,  руководитель экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова, мотивационный спикер, эксперт по управлению высокорисковыми проектами, лидерству и работе команд в условиях неопределенности Оскар Конюхов, спикер по маркетингу, рекламе и продажам, профессор Дмитрий Сендеров, эксперт в диджитал-маркетинге и продажах, онлайн обучении и автоматизации маркетинга Юлия Ракова.

На открытии участников приветствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, который рассказал об основных показателях, стратегии развития экономики региона и лучших региональных практиках по направлению: работа и свое дело.


Именно эти инструменты и попытались дать предпринимателям спикеры Альфа-Конфы. Автор учебников по рекламе и руководитель рекламного агентства Дмитрий Сендеров, который успешно сотрудничает с известными брендами по 7-8 и более лет,  рассказал о технике ведения переговоров.

Предприниматели узнали, почему жесткие переговоры — это плохие переговоры, чем отличаются цели переговоров и манипуляций, как грамотно взять паузу, почему стоит остерегаться быстрых соглашений, как лучше готовить своё выступление, какие правила есть у закупщиков в США, как пройти фейс-контроль, зачем на переговорах нужны улыбки и хорошее настроение, почему не стоит вытягивать заветное «да» и почему все достигнутые устные договорённости лучше фиксировать в письменном виде, и что можно успеть сделать за 7-10 секунд.

«От многочисленных коуч-сессий формат Альфа-Конфы, во-первых, отличается уровнем спикеров —  это люди с опытом, со своими видением, стратегиями и проверенным временем бизнесом. Во-вторых,  Альфа-Конфа — это не только лекции, но и невероятно крутой нетворкинг, когда слушатели обмениваются очень важной информацией друг с другом. В-третьих, это тот дух предпринимательства, который здесь витает и который помогает предпринимателям достигать тех важных целей, которые они перед собой ставят. Стоящая передо мной как перед спикером задача — чтобы больше людей развивали свой бизнес, росли и богатели, понимая те правила, по которым сегодня работает бизнес. Богатеют они — богатеет страна. И в итоге рано или поздно компании будут вкладывать больше денег в рекламу и в своё продвижение», — отметил  Дмитрий Сендеров.

Эксперт в диджитал-маркетинге и продажах, онлайн-обучении и автоматизации маркетинга Юлия Ракова отлично владеет работой с парой десятков нейросетей. В Липецке она учила этому предпринимателей.

Спикер показала азы работы с искусственным интеллектом различных разработчиков — российских, китайских и западных: где и как лучше писать тексты, монтировать видео и создавать нейрофотосессии, как правильно формулировать промт и сколько на всём этом можно сэкономить денег.

«По разным данным и оценкам, в прошлом году ориентировочно 40% предпринимателей уже использовали искусственный интеллект в своей работе. И каждый месяц эта цифра растет. Тот же самый голосовой помощник «Алиса» — многие же с ней знакомы. Почему я сделала акцент на маркетинге — в использовании ИИ в производстве есть определённые ограничения. Посмотрите видео Натальи Касперской на выставке «Цифра» 2026 года. Она очень хорошо рассказывает о рисках внедрения ИИ в промышленности. Я в своем выступлении обратила внимание на галлюцинации в сети — ошибки могут доходить до 10-25%. Но ещё есть и риски утечки конфиденциальных данных, каких-то технологических секретов компании. Надо знать, что загружать, а что нет. И не стоит бояться, что ИИ заметит какие-то профессии — нужно трансформироваться. Кто не трансформируется — тот будет за бортом. То есть в будущем будет не фотограф, а нейрофотограф, не журналист — а креатор и маркетолог, который будет разбираться и в психологии и в маркетинге и создавать гораздо больше, чем просто статьи: он будет разбираться в сегментации, гиперперсонилизировать публикацию, а маркетолог будет больше посвящать аналитике данных и психологии. И ещё: очень интересный тренд к нам приходит — это коллапс внимания, когда мы будем перенасыщены вот этим всем ИИ-контентом в инфопространстве. А как выжить в этом? Во всём должна быть уникальная человеческая идея и что-то очень душевное: никогда нельзя  брать просто сгенерированный текст и запускать его в публичное поле — это чувствуется сразу! А когда вы приложите человеческое — это будет уникально,» —  добавила к своему выступлению Юлия Ракова и пригласила всех продолжить обучение искусственному интеллекту в малом бизнесе на Альфа-Курсе. Тем более что для участников Альфа-Конфы был приятный бонус — промокод со скидкой.

Вообще, подарков от Альфа-Банка получилось много: от эксклюзивной гравировки на банковских картах и целого барабана призов до личной мотивационной сессии с Дмитрием Сендеровым.

Каждому гостю можно было задать вопрос. Например, липецкий предприниматель Игорь Синячкин поинтересовался: как масштабировать свой бизнес и как собственнику найти уникального человека, который поможет с развитием и оптимизацией. 

Экономист и проектный менеджер Оскар Конюхов на примере кругосветного перелета на воздушном шаре рассказал о том, что любой проект — это страхи, цифры, технологии и команда. Путешествие заняло 11 дней, а готовились к нему два года. Стоимость проекта — 2,5 миллиона долларов, из которых 2 миллиона стоил сам шар.

Работали над проектом больше 100 человек из 10 стран. В результате были установлены два новых мировых рекорда: по скорости и протяженности пройденного маршрута. 

Фёдор Конюхов преодолел расстояние в 35 000 километров за 11 суток, средняя скорость движения шара составила 125 километров в час, а максимальная  — 245 км/ч. А всего на счету экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова — 27 мировых рекордов!  Как пройти этот путь — от чертежа на салфетке до мечты  — и рассказывали на Альфа-Конфе липецким предпринимателям.

«Успех ничему не учит, а поражения учат многому. Острые углы лучше не срезать — лучше всё предусмотреть», — отметил Оскар Конюхов.

Участник Альфа-Конфы — предприниматель в мебельной сфере Алёна Неплюева назвала это выступление «разрывом мозга в плане воспитания максимальной веры в себя и свой бизнес». Хотя вообще предприниматель приехала послушать Седу Каспарову, на которую подписана много лет. Но Альфа-Конфа всегда открывает новые имена и совершенно другой масштаб. 

Сам Оскар Конюхов мотивировал липчан словами из письма Ричарда Брэнсона команде Конюхова: «Ребята, я три раза пробовал и получил поражение. Надеюсь, у вас получится!».

В финале Альфа-Конфы Седа Каспарова учила физическим техникам расслабления тела перед публичным выступлением, а также самопрезентации. Предпринимателям рассказали, как влюбить в себя собеседника за 60 секунд и как говорить так, чтобы тебя слушали. Сама девушка из Могилёва давно покорила Москву, переплыла Босфор, стала блогером-миллионником и настоящей звездой – после завершения Альфа-Конфы к ней выстроилась огромная очередь из желающих сделать с ней фотографию.

«На Альфа-Конфе всегда классные спикеры и после неё всегда приходят полезные мысли и инсайты. Плюс нетворкинг и знакомство с интересными людьми, c которыми тут же можно установить какие-то деловые связи. Даже на сцене на самопрезентации я успел обменяться контактами», — поделился впечатлениями предприниматель Сергей Мельков.

«На Альфа-Конфе до этого я ни разу не была. На этот раз очень заинтересовали спикеры: Дмитрий Сендеров и Седа Каспарова. Мне очень интересна сфера коммуникации. На Седу Каспарову я вообще очень давно подписана и мечтала послушать ее вживую. Удалось даже сфотографироваться с ней! Какой главный урок, который я вынесла с Альфа-Конфы? Уметь считывать других людей и не бояться общаться, даже показать какие-то свои слабые стороны, но при этом  не сильно их подсвечивать. Бизнесу и всем нам нужно показывать себя с сильной стороны!»,  — рассказала ещё одна участница мероприятия Юлия Гончарова.

После Липецка Альфа-Конфа продолжит свое путешествие по стране: уже 24 июня на очереди Красноярск.


Источник фото: пресс-служба Альфа-Банка.

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