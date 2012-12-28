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В России
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сегодня, 11:37
Севастополь временно остался без электричества из-за атак дронов ВСУ
Севастополь временно остался без энергоснабжения из-за атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.
«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения», — сообщил он.
По его словам, на поврежденных объектах был введен особый режим, специалисты на месте оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет, — пишут «Известия».
Экстренные службы приведены в состояние полной готовности.
В Севастополе временно ограничили передвижение ряда мотосредств в ночные часы и во время сигнала тревоги, соответствующий указ 22 июня подписал Развожаев. Как пояснили власти, меры связаны с повышением безопасности жителей и обеспечением бесперебойной работы городских служб.
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