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В России
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39 минут назад
В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека
В результате атаки 23 беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, ещё двое были госпитализированы.
«Двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших, вся область скорбит вместе с вами и разделяет ваше горе», — сообщил он.
По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет противника. К текущему моменту уничтожено 23 БПЛА. В результате падения обломков зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте, также пострадали несколько жилых домов и автомобилей, — пишут «Известия».
Губернатор также подчеркнул, что критических повреждений промышленной инфраструктуры в регионе не зафиксировано. На местах происшествий работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия инцидентов.
«Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом — сердечно благодарю всех, кто борется за безопасность Нижегородской области», — добавил он.
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