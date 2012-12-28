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сегодня, 10:04

В РФ до 1,5 лет увеличили срок ипотечных каникул семьям с двумя детьми

Госдума приняла законопроект, который расширяет срок действия кредитных каникул по ипотеке семьям в случае рождения второго и последующих детей.

Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщили на сайте нижней палаты.

Поправки вносятся в закон «О потребительском кредите (займе)». Проект инициирован правительством РФ.

По новым правилам, заемщик при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде. При этом больше не нужно будет доказывать снижение доходов семьи.

Уточняется, что новый законопроект вступит в силу 1 сентября 2026 года. Рассчитывать на ипотечные каникулы смогут и те, кто взял кредит на жилье ранее этой даты. Льготный период составит до полутора лет со дня рождения ребенка и до 18 месяцев с момента оформления усыновления.

Член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков заявил, что считает ипотечные каникулы важной мерой поддержки семей и стимулирования рождаемости. По его мнению, возможность временно приостановить выплаты позволит снизить финансовую нагрузку на родителей.

При этом депутат отметил, что срок льготного периода в полтора года, по его мнению, недостаточен и его следует увеличить. Кроме того, Новичков выступил за дополнительные меры поддержки семей, в том числе за частичное списание ипотечного долга при рождении детей.
ипотека
каникулы
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