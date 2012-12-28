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В России
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сегодня, 07:06
Сценарист Золотарев назвал Александра Петрова гениальным актером
«Мы всё время пытаемся обойтись без него, но он — гениальный артист. Причем каждый раз актеры проходят через честный кастинг. Потом мы смотрим пробы и говорим: «Нет, ну ладно, мы честно пытались. Простите. Давайте опять утверждать Сашу. Он всех переиграл». Образ у него получился уникальный, и было бы грехом не посвятить ему отдельную картину. «Весельчак У» невероятно крутой», — сказал Золотарев.
Премьера приключенческой картины запланирована на 15 апреля 2027 года. В продолжении франшизы герой застревает на Земле в наши дни. Ему нужно завладеть волшебным артефактом, чтобы вернуться домой. Поиски приводят его к мальчику Юре и его маме Кате. В актерский состав также вошли Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересиль, Никита Ефремов и др.
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