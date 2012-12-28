В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
В России
77
сегодня, 07:04
Срок льготной ставки по семейной ипотеке ограничат 15 годами
Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, тогда как рыночные ставки по жилищным кредитам остаются значительно выше. Разницу банкам компенсирует государство за счет бюджетных средств. Размер возмещения рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%». При текущем уровне ключевой ставки это соответствует примерно 17,75% годовых, из которых 6% выплачивает заемщик.
Согласно новым правилам, банки смогут получать такую компенсацию не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного начиная с 1 июля 2026 года. Эту информацию «Известиям» подтвердил источник на банковском рынке.
После окончания указанного срока государственная субсидия прекратит действовать. В результате кредитным организациям придется переводить заемщиков на более высокие ставки, рассчитанные по рыночным правилам.
Для кредитов на покупку жилья ставка в таком случае будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2%», а для займов на индивидуальное жилищное строительство — «ключевая ставка плюс 2,5%», следует из проекта документа.
0
0
0
0
0
Комментарии