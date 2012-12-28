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В России
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сегодня, 15:00
В РФ утвердили ипотечные каникулы для родителей с детьми до 1,5 лет
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ипотечных каникулах для семей с детьми.
«Введенными нормами предусматривается, что в случае рождения второго ребенка или последующих детей родители смогут воспользоваться «кредитными каникулами» по ипотечным договорам», — сообщил Володин.
По его словам, длительность льготного периода составит до 1,5 года. При этом новая мера финансовой поддержки будет распространяться в том числе на кредитные договоры, которые были заключены до официального принятия данного закона.
Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш 17 июня сообщил, что государство запускает и продолжает несколько программ, в том числе жилищные сертификаты, льготную аренду и реформу семейной ипотеки, которые призваны облегчить жилищный вопрос, — пишут «Известия».
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